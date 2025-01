Nie ma eksplozji radości. Taką wiadomość dostali od mistrza świata

W Falubazie Zielona Góra łapali się za głowę. Wtedy wkroczyła Texom Stal Rzeszów

Wtedy wkroczyła do akcji Texom Stal Rzeszów, która już miała niezły skład, ale brakowało jej lidera. W Rzeszowie zaryzykowali i podpisali z Woffindenem umowę dając mu milion za podpis i 8 tysięcy za punkt. Prezes Michał Drymajło nie dopuszczał do siebie, że może się zrealizować czarny scenariusz kreślony przez ekspertów, którzy mówili, że Woffinden w najlepszym razie będzie musiał odpuścić kilka spotkań.

Stal Rzeszów chwali się świeżymi wieściami od Taia Woffindena

Wszystko będzie jasne, gdy Tai Woffinden wsiądzie na motocykl

Wszyscy pamiętamy, co działo się z Jarosławem Hampelem , po skomplikowanym złamaniu kości uda. On też miał już zrośnięte kości i wrócił na motocykl, ale okazało się, że nie daje rady. Gdy motocykl zaczął się trząść, to noga naszego mistrza nie wytrzymywała. Musiał przez to opóźnić swój powrót o kilka tygodni.

Oczywiście z Woffindenem może być inaczej. Pamiętajmy jednak, że te drgania na kierownicy są potężne. Ręce zawodnika dostają mocno w kość. Dla Stali absencja Anglika nawet w kilku spotkaniach to byłaby wielka strata. Mają go kim zastąpić, ale to nie byłoby to samo. W końcu Woffinden to 3-krotny mistrz, który już zapowiedział, że chciałby wrócić na top po ostatnich słabszych sezonach.