Gollob złożył mu propozycję nie do odrzucenia. Wielki zwrot akcji

Żużel. Reprezentacja Polski. Tomasz Gollob do Krzysztofa Kasprzaka: Od dziś jesteśmy na "Ty"

Kasprzak sukcesy odnosił jeszcze przed wspomnianym finałem, ale dopiero w 2009 roku Gollob złożył mu propozycję nie do odrzucenia. - To pamiętny finał. Tomkowi nie szło. Podszedł do mojego taty Zenka i powiedział "Biorę GM-a Krisa, bo widzę, że to jedzie". Usiadł na mojego rumaka, objechał Australię i wszyscy wpadliśmy w szał - powiedział Kasprzak, cytowany przez oficjalny serwis żużlowej reprezentacji Polski.



- Baliśmy się, tylko żeby podczas wyścigu nie spadł łańcuch, ale z motorem nic się nie stało. Bieg o mistrzostwo świata dla Polski i najlepszy zawodnik w historii chciał mój motocykl... Takie inne, niespotykane doświadczenie. Po tych zawodach Tomek w szatni powiedział do mnie: Młody, od dziś jesteśmy na "Ty" - dodał.



W 2014 roku 30-letni wówczas Kasprzak był o krok od wywalczenia tytułu mistrza świata. Na przeszkodzie stanęła kontuzja i skończyło się na wicemistrzostwie, co i tak było gigantycznym sukcesem. - Byłbym trzecim Polakiem w historii, więc byłaby to fajna sprawa. Wicemistrzostwo też jest świetnym wynikiem. Było milutko. Zgarniałem wszystko. Bycie dominatorem chociaż przez jeden rok to fajne uczucie i spełnienie marzenia z dziecięcych czasów - przyznał wieloletni reprezentant Polski.