Żużel. PSŻ Poznań. Eryk Jóźwiak i Jacek Kannenberg dogadują się

- Jeden prowadzi drużynę, drugi juniorów i wszystko pasuje. Najważniejsze jest to, że się nie kłócą, tylko normalnie rozmawiają i się rozumieją. Co dwie głowy, to nie jedna. Wszystko jest w porządku - przyznaje nam szef PSŻ-u.