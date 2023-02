Fortuna za Polaka! Kto wyłoży takie pieniądze?

Duże pieniądze za Mateusza Szczepaniaka?

Problemem może być umowa, jaką Szczepaniak podpisał w Grudziądzu. Nieoficjalnie wiemy, że za podpis miał dostać 400 tysięcy złotych. Jak na Ekstraligę, to nie są jakieś oszołamiające pieniądze. Jednak w pierwszej lidze na tyle mogą liczyć jedynie gwiazdy i to tych najbogatszych klubów.

Pozyskanie Szczepaniaka zdecydowanie będzie wiązać się z tym, że nowy klub Polaka będzie musiał oddać GKM-owi to, co grudziądzanie zapłacili za podpis. Trudno przypuszczać, że GKM cokolwiek z tego odpuści. To nie miałoby najmniejszego sensu. Zwłaszcza z ekonomicznego punktu widzenia.

Kluby zbierają kasę na opłacenie już podpisanych kontraktów

Trudno też podejrzewać na ten moment samego zawodnika o to, że zwróci on część pieniędzy gwarantowanych przez kontrakt, żeby móc odejść za niższą cenę. Szczepaniak miałby dopłacać do swoich przenosin do pierwszej ligi? To też nie ma sensu. Chyba że finalnie machnie on ręką na 100, czy nawet 200 tysięcy, byle tylko jeździć.