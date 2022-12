Ekipa swojaków. Znają ten tor jak własną kieszeń

Choć Polonia Bydgoszcz przez tegoroczną fazę zasadniczą rozgrywek przeszła jak burza i zakończyłą swoje ligowe zmagania dopiero na fazie półfinałowej, to niemal przez cały sezon można było przyczepiać się do jej dyspozycji na domowym obiekcie. Podopiecznym Krzysztofa Kanclerza o wiele lepiej szło na wyjazdach.

W klubie najwyraźniej wyciągnięto z tego wnioski. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że jesienią skład biało-czerwonych został przemodelowany w taki sposób, by stworzyć sobie największą przewagę na własnym torze. System rozgrywek premiuje takie zespoły - o ile domowe mecze wygrywa się odpowiednio wysoko, to właściwie do awansu nie potrzeba ani jednego zwycięstwa na wyjeździe.