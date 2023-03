Czekał na felgi dwa lata! Zaoszczędził sporo kasy

Wszystko przez panującą inflację, zawirowania gospodarcze i dużo słabszą pozycję złotówki niż jeszcze dwa lata temu. Zamówienia, która dochodzą obecnie do zawodników, a zostały złożone dwa sezony temu są realizowane w starych cenach. Obecnie te ceny wzrosły o... co najmniej 50% ich wartości.

- Cały czas jest problem z kołami. Jest ich na rynku za mało. Prawda jest też taka, że zawodnicy mogą startować na tych, w które się zaopatrzyli w zeszłych latach. To nie jest tak, że z każdym rokiem trzeba mieć nowe. Obecnie mamy opóźnienie jeśli chodzi o dostawę przednich bezdętkowych kół, ale producent już zapewnił, że ta sytuacja się niebawem uspokoi. Wynikało to m.in. z piętnastomiesięcznego opóźnienia na jedną z dużych maszyn używanych do ich produkcji - mówił nam dwa tygodnie temu Rafał Lewicki, menedżer Artioma Łaguty oraz właściciel sklepu z częściami do motocykli.