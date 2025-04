Za nami dość burzliwa końcówka sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jeszcze przed ostatnim konkursem w Planicy Adam Małysz poinformował, że Polski Związek Narciarski, którego jest prezesem, zdecydował o zwolnieniu Thomasa Thurnbichlera z obowiązków głównego szkoleniowca kadry. Funkcję przejął Maciej Maciusiak, a Austriak dostał propozycję poprowadzenia zespołu juniorów. Dziś już wiemy, że ofertę odrzucił . Reklama

Jeden z członków PZN, Rafał Kot, w rozmowie z Interią Sport przyznał, że należało się tego spodziewać. "Myśmy byli przygotowani na to, że Thomas raczej może nie przyjąć tej oferty, skierowanej z PZN na objęcie kadry juniorów. Moim zdaniem na pewno nie pomogły wypowiedzi naszych zawodników. Tym bardziej, że on też w uzasadnieniu podał swoje odczucia, że Dawid Kubacki nie pierwszy raz takie rzeczy wymawiał. On to jakoś puszczał obok siebie, nie chciał tego... W każdym razie Olek Zniszczoł też dołożył swoje" - przekazał.

Proszę podkreślić, że ja na sto procent nie przesądzam, iż wypowiedzi chłopaków przekreśliły jego decyzję o pozostaniu u nas. Ja tego definitywnie nie stwierdzam i nie powiem, że winnymi tego, że Thurnbichler u nas nie będzie dłużej pracował, są Dawid i Olek, ale... ~ - dodał.

Nawiązywał tym samym do wystąpień Kubackiego i Zniszczoła, którzy przed kamerami niepochlebnie wyrażali się na temat pracy z Thurnbichlerem, czym narazili się na zarzuty o brak klasy i niesportowe zachowanie. Po wszystkim obaj nabrali wody w usta i nie chcieli więcej komentować decyzji o zmianie selekcjonera. Krótko później "Mustaf" oświadczył dziennikarzom, że po zaplanowanym na początek kwietnia evencie w Zakopanem pakuje walizki i wyjeżdża wraz z rodziną na wakacje. Teraz głos zabrała jego żona. Reklama

Marta Kubacka potwierdza: "Upragnione wakacje". Są zdjęcia

Marta Kubacka oficjalnie potwierdza, że istotnie ona, mąż i córeczki wreszcie mogli udać się na zagraniczny odpoczynek. "Upragnione wakacje" - napisała pod pierwszym od grudnia wpisem w mediach społecznościowych, dołączając do niego zdjęcie Zuzanny i Mai. Internauci od razu zauważyli jedno. "Piękne księżniczki. Cudownego czasu Razem. Bo rodzina to siła", "Ale dziewczynki już wyrosły", "Jakie dziewczyny już duże. Rosną jak na drożdżach" - czytamy w komentarzach.

Siłą rozpędu żona Dawida Kubackiego opublikowała następny wpis. Tym razem zmontowała rolkę, w której umieściła obrazki dokumentujące wypoczynek w Egipcie. Widać m.in. ujęcia z basenu i bajkowej scenerii z atrakcjami dla dzieci. "Zabieramy słońce do walizek i wracamy do Polski" - oświadczyła Marta.

Odpoczynek przydał się całej rodzinie, a zwłaszcza skoczkowi. Jak sam przyznał już po zakończeniu sezonu, nie było mu lekko. Zwrócił się do fanów. "Sezon Pucharu Świata zakończony. Nie był to łatwy sezon i tym bardziej dziękuje wam za to, że byliście z nami i kibicowaliście oraz za wszystkie słowa wsparcia" - opisywał na Instagramie. Reklama

Wyjawił również, że niedługo po powrocie z wakacji ma zamiar zabrać się za przygotowania do kolejnej zimy. Treningi zaczną się pod okiem nowego selekcjonera, który nie jest wcale nieznanym skoczkom człowiekiem. Maciej Maciusiak z polskimi skokami związany jest od lat. Niegdyś sam był zawodnikiem, zdobył nawet złoty medal drużynowych mistrzostw Polski (2004 roku), później rozpoczął karierę szkoleniowca, trenując polskie kadry B i C. Przez chwilę asystował również Thomasowi Thurnbichlerowi. Jest lubiany przez nowych podopiecznych, którzy zdają się mieć do niego duże zaufanie. A to dobry prognostyk na przyszłość.

