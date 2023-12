Co za spotkanie legend! Wzruszające chwile

Spotkanie wigilijne legend leszczyńskiego klubu to inicjatywa kibiców Fogo Unii Leszno, którą podłapał klub oraz włodarze miasta Leszna. Byli zawodnicy leszczyńskiego klubu co rok spotykają się w okresie Bożego Narodzenia, by spędzić ze sobą czas i powspominać swoje historyczne występy.