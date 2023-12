Kuriozalna sytuacja polskich klubów! Mogą nie wystąpić w lidze

- Jesteśmy w kontakcie z prezesem Rusieckim, a on z kolei z pozostałymi akcjonariuszami klubu. Myślę, że ta decyzja nie zostanie podjęta w pojedynkę. Mamy czas do 19 grudnia, by złożyć odwołanie do Prezydium Polskiego Związku Motorowego. Jesteśmy gotowi na to, by je złożyć - mówi w programie Rozmowa Interii dyrektor zarządzający Fogo Unii Leszno, Sławomir Kryjom.