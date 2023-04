Co za postawa Czechów. Tak pomogli Ekstralidze

Kontrola motocykli po zawodach w Pardubicach odbyła się w iście ekspresowym tempie. Tak naprawdę zrobiono ją "po łebkach", byle tylko nie przetrzymywać żużlowców zbyt długo. Czasami nawet 45 minut po rozpoczęciu takiego procesu zawodnicy nie mogą jeszcze odebrać sprzętu, a tam chwila-moment i było załatwione . Nie jest powiedziane, że ten pośpiech jakoś bardzo pomógł wspomnianym żużlowcom, ale zachowanie tak czy inaczej godne podziwu. Czesi zrobili wszystko, by tercet Ellis-Michelsen-Bewley wyjechał z Pardubic jak najwcześniej.

To jest coraz częstsze. Dwa turnieje można odjechać jednego dnia

Lot Bewleya i Michelsena wcale nie jest czymś nowym, bo w przeszłości zawodnicy latali już helikopterami, mając dwa mecze jednego dnia. Było to jednak pewnego rodzaju ewenementem, rzadkością. Robi się to niemniej coraz bardziej modne, bo biorąc pod uwagę zyski, jakie można dzięki temu mieć, cena 6-8 tysięcy za powietrzną taksówkę wcale nie jest duża. Wydaje się, że nawet dla 2-ligowca taki wydatek raz kiedyś nie powinien być odczuwalny, a co dopiero dla klubów z wyższych klas rozgrywkowych. W niektórych sytuacjach aż prosi się o takie rozwiązanie.