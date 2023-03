Ceny oszalały. Gwiazdy dostaną rachunki grozy

Turecki producent ma cały rynek dla siebie

To nie jest tak, że nie ma innych opon, ale znakomita większość żużlowców przesiadła się na bezdętkowe koła, a opony do nich robi tylko Anlas. Czeski Mitas też najpewniej w to wejdzie, ale na razie Anlas króluje.

Nawet mocno oszczędzający na ogumieniu zawodnik, chcąc nie chcąc, zużyje 70 do 80 sztuk rocznie. Jeśli rok temu płacił za taką ilość 26400 złotych, to teraz dostanie rachunek na 33600 złotych. 6 tysięcy złotych różnicy. Niby nic, a jednak dużo, bo przecież wszystko poszło w górę.

Bartosz Zmarzlik dostanie rachunek na blisko 100 tysięcy

Oczywiście zawodnicy będą robili, co w ich mocy, by maksymalnie wykorzystać każdą oponę, ale to nie jest też tak, że na jednej można jeździć bez końca. Produkt Anlasa jest bardzo miękki. Z jednej strony daje to większą przyczepność, ale z drugiej ta opona nie jest trwała. Szybko się rwie i ściera. Coś za coś. Dlatego żużlowcy muszą zagryźć zęby i płacić. Sukces kosztuje. W żużlu to nie tylko pot wylany na treningu, ale i gruba kasa, którą trzeba wyciągnąć z portfela na zakup sprzętu.