Bartosz Zmarzlik mistrzem świata. Wzruszenie po wielkim sukcesie

Zmarzlik zapewnił sobie piąty tytuł w Vojens, czyli tam, gdzie przed rokiem przeżywał trudne chwile. Organizatorzy cyklu Grand Prix wykluczyli go za nieregulaminowy kevlar w kwalifikacjach . - To niesamowite. Ostatnie tygodnie nie były łatwe pod wieloma względami, wszyscy wokół mnie mieli ze mną ciężko, bo człowiek wiecznie nastroszony chodzi, coś nie pasuje, wiele problemów się stwarza - tak Polak rozpoczął wywiad na antenie Eurosportu.

Żużel. Bartosz Zmarzlik mistrzem świata. Wzruszenie Polaka

W pewnym momencie łamiącym głosem wypowiedział się o dzieciach. - Ponownie, po raz piąty, wyszliśmy naprawdę z opresji. Dziękuję wszystkim: mojej świetnej rodzinie i dzieciom, bo cierpią na tym, że taty nie było w domu, ale tata już jest i teraz będziemy się bawić - podkreślił Zmarzlik.



Rok temu, po dyskwalifikacji, mistrz musiał pojechać do Torunia z nożem na gardle. Tym razem nie czekał do ostatniej rundy, tylko załatwił sprawę w przeostatnim turnieju. - Lepiej było dziś zamknąć temat i spać spokojnie - przyznał. Co by nie było, dzieci w Toruniu muszą stać na podium razem ze mną. Żona? Gdyby nie ona, to dzieci by nie było - dodawał w rozmowie z Marceliną Rutkowską-Konikiewicz.