Błagali o cud. W końcu są dobre wieści

Na przełomie listopada i grudnia 2022 cały żużlowy świat z przerażeniem spoglądał na coraz to nowsze obrazki z Mildury, która po podniesieniu się poziomu jednej z rzek walczyła z powodzią. Na terenach zagrożonych podtopieniem znajdował się między innymi słynny tor mający być areną zmagań tegorocznych indywidualnych mistrzostw Australii. Niestety ostatecznie woda wdarła się także tam, przez co długo wyczekiwane przez lokalną społeczność zawody trzeba było odwołać. Na nic nie zdała się pomoc kibiców oraz samych zawodników. Przez kilka dni robili oni co mogli, by tylko wygrać nierówną walkę z żywiołem.