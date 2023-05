Beniaminek znów to zrobił! Utrzymanie coraz bliżej

W Krośnie nerwowo robiło się niestety już w godzinach popołudniowych . Chodziło o problemy z torem, do którego goście mieli podobno parę zastrzeżeń. Na szczęście do powtórki zeszłorocznego starcia Cellfast Wilków z Falubazem nie doszło i zamiast walkowera kibice zgromadzeni na trybunach otrzymali kawał dobrego widowiska.

Niedzielny pojedynek stał też pod znakiem powrotu do ścigania Wadima Tarasienki. ZOOLeszcz GKM co prawda zakontraktował Rosjanina w listopadzie 2021, lecz cały zeszły sezon przesiedział on w domu ze względu na zawieszenie po ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Na 28-latka w Grudziądzu czekano jak na zbawienie, ponieważ zespół pogrążył się w kryzysie i wciąż pozostaje bez meczowego zwycięstwa.