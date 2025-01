18-letni milioner pod ogromną presją. Los legendy spoczywa w jego rękach

Drużyna Stali aktualnie jest słabsza niż przed rokiem . Szymona Woźniaka zastąpił Andrzej Lebiediew, a za Jakuba Miśkowiaka (odszedł do Bayersystem GKM-u Grudziądz) na razie nie ma żadnego zastępstwa. Być może na pozycji U24 wystawiany będzie tzw. "kevlar" i z rezerwy wchodzić do gry będą juniorzy. Właśnie to jest zadanie dla Palucha, syna legendy klubu Piotra Palucha . Paluch junior od lat jest uznawany za "złote dziecko" i przyszłość polskiego żużla.

Żużel. Stal Gorzów. Ireneusz Maciej Zmora: Mam nadzieję, że Oskar Paluch zrobi różnicę

Wisła i Cracovia mają konkurencję. Rośnie nowa potęga



Z roku na rok Paluch robi postępy, więc w Gorzowie liczą, że ta tendencja będzie kontynuowana. - Mam nadzieję, że ten chłopak w czapce z rogami zrobi różnicę - tak napisał Ireneusz Maciej Zmora, podpisując zdjęcie zamieszczone przez siebie w mediach społecznościowych. Chłopakiem w czapce z rogami jest właśnie młody Paluch, który towarzyszy ojcu i całej Stali Gorzów cieszącej się ze złotego medalu DMP.



Oskar Paluch - kariera w PGE Ekstralidze:

Sezon 2022 - 1,057 (44. średnia)

Sezon 2023 - 1,365 (39. średnia)

Sezon 2024 - 1,630 (32. średnia)



Jeśli Paluch utrzyma tendencję zwyżkową, to w przyszłym sezonie powinien awansować do trzeciej dziesiątki. Dla Stali byłaby to wartość dodana. Sam Ireneusz Maciej Zmora stawia, że zespół z Gorzowa będzie finiszować na szóstej pozycji. - Jeżeli ominą nas kontuzje, tak to widzę: 1. Orlen Oil Motor Lublin, 2. Betard Sparta Wrocław, 3. KS Apator Toruń, 4. Bayersystem GKM Grudziądz, 5. Stelmet Falubaz Zielona Góra, 6. Stal Gorzów, 7. Krono - Plast Włókniarz Częstochowa, 8. Innpro ROW Rybnik - wytypował były działacz Stali.