Wojciech Fibak: Wymyśliłem Poznań Open, grali tu Safin, Ferrero, Del Potro. WIDEO

Wojciech Fibak: Wymyśliłem Poznań Open, grali tu Safin, Ferrero, Del Potro.

Faktycznie to ja wymyśliłem ten turniej, ale pierwszą edycję przeprowadziłem w Warszawie. Wydawało mi się, że to będzie najważniejsze miejsce, ale okazało się, że latem wszyscy warszawiacy gdzieś wyjeżdżają. Zatęskniłem więc do mojego rodzinnego Poznania i sprowadziłem go tutaj w 1992 roku – mówi legendarny polski tenisista Wojciech Fibak, który co roku pojawia się na kortach w Lasku Golęcińskim, gdy do stolicy Wielkopolski przyjeżdżają tenisiści z całego świata. – Nasz turniej jest niezwykle popularny, bo i w lesie, wokół starodrzew. Grywali już tutaj Marat Safin, Jewgienij Kafielnikow, Juan Martin Del Potro czy Juan Carlos Ferrero, czyli światowa czołówka. Nie wygrywali jeszcze wtedy, ale triumfował tu David Goffin, Pablo Carreño-Busta czy nasz Hubert Hurkacz – opowiada Fibak. Na liście zgłoszeniowej do tegorocznej edycji Poznań Open są dwaj zawodnicy znajdujący się w siódmej dziesiątce rankingu ATP: Artur Rinderknech (ATP 65) i Benoît Paire (ATP 67). Ten drugi był kiedyś w TOP-20 światowego rankingu. Z Polaków zapewniony udział ma już Jerzy Janowicz, który dostanie dziką kartę, a przez kwalifikacje będzie przebijał się Kacper Żuk.



Challenger w Poznaniu odbędzie się w dniach 29 maja – 5 czerwca, a Interia jest jego patronem.