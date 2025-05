WTA Madryt: Będzie wielki hit w finale. Sabalenka pokonała Switolinę i zagra o tytuł z Gauff

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Tenisistka z Mińska utrzymała swoje podanie do 30, potem bez straty punktu uczyniła to Switolina. Kolejne minuty należały do Białorusinki. Liderka rankingu wygrała w sumie 10 akcji z rzędu, prezentowała bardzo solidny poziom. Ukrainka nie miała za bardzo pomysłu, jak dobrać się do rywalki. Po pięciu rozdaniach zrobiło się 4:1 dla Aryny . Szósty gem okazał się bardzo wyrównany. Panie toczyły długą rywalizację na przewagi. Elina miała problem, by dołożyć drugie "oczko", notowała sporo niepewnych uderzeń. Ostatecznie utrzymała serwis bez potrzeby bronienia break pointów.

Ten moment dodał wiary 17. rakiecie świata, że może postawić się faworytce. Początkowo wydawało się, że na Sabalence nie zrobiło to większego wrażenia, gdyż po chwili zgarnęła pierwsze dwie akcje przy swoim podaniu, ale później doszło do zwrotu akcji. Kolejne cztery punkty powędrowały na konto Switoliny i Ukrainka zniwelowała stratę przełamania. Na koniec siódmego rozdania posłała agresywny return, po którym Aryna miała problem z odpowiedzią. Sytuacja na korcie nagle nam się zaogniła. W następnym gemie Elina wypracowała sobie piłkę na 4:4 , ale nie zdołała wyrównać rezultatu premierowej odsłony. W następnych minutach pojawiały się break pointy dla liderki rankingu. Przy trzecim Switolina popełniła podwójny błąd serwisowy i na tablicy wyników zagościł rezultat 5:3.

Białorusinka serwowała, by zamknąć pierwszą partię. Elina nie dawała za wygraną, wyszła na prowadzenie 40-15. To oznaczało dwa break pointy powrotne. Sabalenka pokazała jednak swoją moc. Najpierw posłała asa, a później rozegrała akcję na swoich warunkach i doprowadziła do stanu równowagi. Po chwili Ukrainka wywalczyła sobie jeszcze jedną szansę, ale ona również nie wystarczyła do tego, by dorzucić czwarte "oczko". Kolejne trzy punkty należały do Aryny. Tenisistka z Mińska zakończyła ten fragment pojedynku rezultatem 6:3 na swoją korzyść.