Nie do wiary, co spotkało Ołeksandra Usyka. "Cieszyli się, że przeżyłem"

Choć Ołeksandr Usyk nie zdecydował się jeszcze na przejście na sportową emeryturę, już uznawany jest za jedną z największych legend pięściarstwa. Ukraiński gwiazdor stoczył do tej pory 23 walki w zawodowym ringu i - co ciekawe - ani razu nie dał się pokonać. Dwukrotnie umiejętności utytułowanego sportowca oglądać mogli na żywo polscy kibice - debiut w naszym kraju jeśli chodzi o zawodowstwo zaliczył we wrześniu 2016 roku, kiedy pokonał Krzysztofa Głowackiego i zdobył tytuł WBO w kategorii junior ciężkiej. Kolejny występ zaliczył w sierpniu w 2023 roku we Wrocławiu. Wówczas pokonał on Daniela Duboisa, obronił pasy WBO, IBF, WBA, IBO oraz The Ring w kategorii ciężkiej. Teraz Anglik będzie miał szansę na rewanż. Reklama

Reklama Jeśli boks, to tylko Włodarczyk. Życiowo, głupi człowiek / Polsat Sport / Polsat Sport

Ołeksandr Usyk przeżył fatalny wypadek w młodości. Opowiedział o tym dopiero teraz

Do starcia Daniela Duboisa i Ołeksandra Usyka dojdzie już 19 lipca na stadionie Wembley. Na nieco ponad dwa miesiące przed walką Anglik i Ukrainiec odwiedzili siedzibę The Sun, aby udzielić ekskluzywnego wywiadu. Podczas tej rozmowy 27-latek przekonywał, że choć jego rywal nie ma na swojej koncie ani jednej porażki, powinien się go obawiać. "Jest bohaterem dla swojego ludu i chwalę go za to. Ale gdy już jesteśmy na ringu, to ja muszę być królem. Muszę przejąć jego pasy i stać się niekwestionowanym mistrzem. Jestem teraz zaprawiony w bojach. Zupełnie różnię się od zawodnika, który przegrał naszą pierwszą walkę" - stwierdził.

Na odpowiedź 38-latka nie musiał długo czekać. Takiego wyznania ze strony ukraińskiego pięściarza jednak z pewnością się nie spodziewał. Usyk oznajmił bowiem, że nie boi się Duboisa, gdyż w młodości przeżył znacznie poważniejszy pojedynek, w wyniku którego niemal otarł się o śmierć. Wówczas został on kopnięty przez konia w głowę. "Kiedy byłem młody, koń uderzył mnie w głowę. BAM! Koń miał zero walk, zero zwycięstw i jeden nokaut. Kiedy otworzyłem oczy, zapytałem: "Czy żyję?". Wszyscy cieszyli się, że przeżyłem. Posadzili mnie na wozie konnym i zawieźli do domu, gdzie moim rodzicom powiedzieli, że miałem mały "problem". Tym problemem była dziura w mojej głowie i mnóstwo krwi. Ale - po miesiącu - wrócił na pole i szukałem tego konia. Znalazłem go, złapałem za szyję, wskoczyłem na niego i jechałem na nim przez około 10 kilometrów. Nie było problemu" - wyjawił. Reklama

Ołeksandr Usyk /

Ołeksandr Usyk /