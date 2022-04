Tenis. Rosjanie wykluczeni z Wimbledonu. Dawid Celt dla Interii: Popieram tę decyzję. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jak najbardziej popieram decyzję o wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z Wimbledonu. To co wyprawia Putin, to barbarzyństwo. Może, jeśli jego najbliższe otoczenie wejdzie mu na głowę, to coś się zmieni - mówi Interii Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski kobiet w tenisie ziemnym w Billie Jean King Cup.