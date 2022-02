Novak Djoković - Jirim Vesely. ATP w Dubaju: SKRÓT MECZU. WIDEO WIDEO |

Novak Djokovic niespodziewanie odpadł w ćwierćfinale turnieju ATP w Dubaju i w poniedziałek straci prowadzenie w światowym rankingu tenisistów. Serb przegrał z zajmującym 123. miejsce w tym zestawieniu Czechem Jirim Veselym 4:6, 6:7 (4-7).



28-letni Vesely wygrał w swojej karierze tylko dwa turnieje, a Djokovic aż 86. Dla utytułowanego Serba okazuje się jednak być przeszkodą nie do pokonania. Mierzył się z nim po raz drugi i doznał drugiej porażki. Jeden mecz oddał też walkowerem i jego oficjalny bilans z Czechem to 0-3. W czwartek musiał uznać jego wyższość po blisko dwugodzinnym boju.







Djokovic obecne prowadzenie w rankingu objął 3 lutego 2020 roku. W wyniku tej porażki straci je na korzyść Daniiła Miedwiediewa. Rosjanin będzie 27. tenisistą, który został liderem rankingu. We wrześniu ubiegłego roku wygrał US Open, a w dwóch ostatnich edycjach Australian Open docierał do finału.