Olbrzym rzuca wyzwanie Usykowi. "Pokona każdego poza mną"

Ołeksandr Usyk szykuje się do rewanżowej walki z Danielem Dubois, której stawką będzie unifikacja pasów mistrzowskich wagi ciężkiej. Za zdecydowanego faworyta uchodzi Ukrainiec, choć... są tacy, którzy twierdzą, że byliby w stanie utrzeć mu nosa. Do tego grona zalicza się Martin Bakole. Gigant z Demokratycznej Republiki Konga idzie nawet o krok dalej - jego zdaniem w tym momencie jedynie on byłby w stanie pobić 38-latka.