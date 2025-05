Sceny na korcie. Rosjanin miał zastraszać rywala

Kibice tenisa skupiają się obecnie na zmaganiach w Madrycie, gdzie panowie oraz panie mają do zdobycia aż 1000 punktów do rankingu. W cieniu imprezy rozgrywanej w stolicy Hiszpanii odbywają się mniejsze turnieje. I właśnie podczas jednego z nich doszło do scen z udziałem Pawła Kotowa. Rosjanin miał w skandaliczny sposób grozić Corentinowi Moutetowi. Francuz w mediach społecznościowych ujawnił później, co dokładnie usłyszał od przeciwnika.