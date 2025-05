Polski mistrz świata świętuje. 14:25 i nagły zwrot akcji w decydującym meczu

Potyczka o najniższy stopień podium nie należała do najłatwiejszych. Przed środowym starciem w serii do dwóch zwycięstw był remis 1:1. Fenerbahce, dzięki dobrej grze w sezonie zasadniczym, miało w późny środowy wieczór atut własnego boiska. Faworyci wykorzystali go w najlepszy z możliwych sposobów . Choć po drugim secie zaczęło robić się nerwowo. Przyjezdni triumfowali w partii aż 25:14, co mogło podciąć skrzydła Fabianowi Drzyzdze oraz jego kolegom.

Fabian Drzyzga brązowym medalistą ligi tureckiej. Świętował wraz z MVP igrzysk

Zapewne wieści o dobrej grze doświadczonego rozgrywającego dotarły do Nikoli Grbicia. Wątpliwe jest jednak powołanie 35-latka do kadry pod batutą tego akurat selekcjonera. Za to rozgrywający może skupić się na "podbijaniu" Turcji. Pewne jest, że nie zmieni on barw klubowych także w nadchodzącej kampanii. Wraz z kolegami na pewno będzie celował w co najmniej powtórzenie tegorocznego sukcesu.