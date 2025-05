Sensacja za oceanem. Mina Messiego mówi wszystko

To koniec. Drużyna Messiego poległa w półfinale

Początek rewanżowego spotkania z Whitecaps był naprawdę obiecujący. Już w dziewiątej minucie do siatki po asyście Luisa Suareza trafił Jordi Alba. W drugiej połowie to jednak goście kompletnie przejęli inicjatywę. Trafiali do siatki kolejno w 51. i 53. minucie. Gwoździem do trumny był gol autorstwa wspomnianego Berhaltera z 71. minuty. Ostatecznie w dwumeczu Inter Miami poległ aż 1:5.