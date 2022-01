„Jak można być tak głupim? Idiota” – Miedwiediew uderza w operatora ekranu. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Daniil Miedwiediew zaatakował operatora ekranu podczas meczu ćwierćfinałowego Australian Open z Felixem Auger-Aliassime za umieszczenie odkrytej twarzy kanadyjskiego gracza na dużym ekranie tuż przed jego powrotem, co zdenerwowało go podczas gry i przyczyniło się do porażki w jednym z gemów.



Daniił Miedwiediew ostatecznie pokonał rozstawionego z dziewiątką Felixa Auger-Aliassime, 6-7 (4), 3-6, 7-6 (2), 7-5, 6-4, przeszedł tym samym do półfinału Australian Open.