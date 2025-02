Rosjanin wywołał skandal. To znów się powtarza, szokujące słowa do sędziego [WIDEO]

Daniił Miedwiediew nie rozpoczął tegorocznych zmagań w najlepszym stylu. Rosjanin do Melbourne przyleciał z nadzieją na co najmniej powtórzenie wyniku z zeszłego sezonu, kiedy to zagrał w wielkim finale Australian Open z Jannikiem Sinnerem. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała jego plany. Gwiazdor sensacyjnie odpadł już w drugiej rundzie uznając wyższość Learnera Tiena po morderczym, pięciosetowym spotkaniu. Siódmy zawodnik rankingu miał ponad dwa tygodnie na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Kolejne spotkanie rozegrał dopiero 3 lutego, podczas turnieju w Rotterdamie.

