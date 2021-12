Tenis. Wojciech Fibak dla Interii: Iga Świątek nie jest aktorką. To było zaskakujące. Wideo WIDEO |

- Decyzja Igi Świątek o zmianie trenera byłą dla mnie zaskakująca. To stało się gwałtownie, a przecież ona nie jest aktorką. Kilka dni przed zakończeniem współpracy przecież uczestniczyli we wspólnej konferencji prasowej. Uważam jednak, że to jest dobra decyzja - mówi Interii jeden z najlepszych w historii polskich tenisistów Wojciech Fibak.