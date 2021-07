Magda Linette dla Interii: Wróciłam na dobre tory. Wideo WIDEO |

Moje ostatnie wyniku pokazują, że jest całkiem nieźle. Wróciłam na dobre tory. Jestem bardzo równa w swojej grze i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że uda się mi to kontynuować. Mam nadzieję, że Dawid Celt z którym niedawno rozpoczęłam współpracę będzie mógł wyjeżdżać i że znajdzie dla mnie czas. Jeśli chodzi o moje oczekiwania co do występów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio to mam nadzieję, że zaprezentuję się w nich jak najlepiej, zarówno w singlu jak i w parze z Alicją Rosolską. Miałyśmy ostatnio trochę czasu, żeby się zgrać i w Japonii też jeszcze trochę potrenujemy - mówi w rozmowie z Interią Magdalena Linette.