"Wydarzenia": Pokonał Rogera Federera podczas Wimbledonu. Hubert Hurkacz w półfinale WIDEO |

Hubert Hurkacz pokonał Szwajcara Rogera Federera, jednego z najbardziej utytułowanych tenisistów świata, w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak zwyciężył w trzech setach - 6:3, 7:6 (7-4), 6:0. Mecz trwał godzinę i 49 minut. Hurkacz jest drugim Polakiem, który zagra w półfinale turnieju. Przed nim taki sukces osiągnął Jerzy Janowicz.

Federer w tegorocznym Wimbledonie stracił jak na razie trzy sety w czterech spotkaniach.

Dwa z nich w pierwszym meczu, kiedy to remisował 2:2 z Adrianem Mannarino. Przed decydującym starciem Francuz skreczował, dzięki czemu Federer awansował do kolejnej rundy. W 1/8 finału pokonał bez straty seta Lorenzo Sonego z Włoch.

Z kolei Hurkacz w poprzednim spotkaniu sprawił ogromną sensację, pokonując po pięciu setach Daniiła Miedwiediewa, wicelidera rankingu ATP.



Polak przegrywał 1:2, jednak zdołał odwrócić losy spotkania i ostatecznie wywalczył awans do ćwierćfinału, w którym spotkał się z Federerem.