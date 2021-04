Tenis. Dziennikarze nie mieli pytań do Huberta Hurkacza. Wideo WIDEO |

W Monaco Hurkacza najpierw zaskoczyła pogoda, gdy w poniedziałek jego mecz z Thomasem Fabbiano, z powodu opadów deszczu, został przełożony i trzeba było dokończyć go we wtorek. Polak mimo to pokonał Włocha 6:3, 3:6, 6:3.

O ile jeszcze ryzyko związane z pogodą można wkalkulować, o tyle to, co wydarzyło się na konferencji prasowej, było zaskoczeniem dla wszystkich. A być może najbardziej dla samego naszego tenisisty.