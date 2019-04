Mariusz Fyrstenberg: Grać nie umiał, ale ok. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mariusz Fyrstenberg o tym, że młodsi tenisiści teraz będą mieć łatwiej i możemy liczyć na większe sukcesy. Do rozmowy włączył się także Wojciech Fibak. - Mariusz to klasa, elegancja - powiedział. - Grać nie umiał, ale ok - dodał ze śmiechem Fyrstenberg.