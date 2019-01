Puchar Hopmana. Bencic rozbawiła Federera i publiczność po finale. Wideo

Szwajcaria pokonała Niemcy 2-1 w finale tenisowego Pucharu Hopmana, który odbył się w Perth. W decydującym meczu para Roger Federer/Belinda Bencic wygrała z Alexandrem Zverevem/Angelique Kerber 4:0, 1:4, 4:3 (5-4). Tutaj można zobaczyć ostatni punkt spotkania. Po nim publiczność na trybunach i Federera rozbawiła Bencic mówiąc: - Dziękuję, że grałeś ze mną trzeci rok z rzędu w tym turnieju, z czego dwa razy wygraliśmy. To niesamowite, tak samo jak możliwość uczenia się od ciebie przez te prawie dwa tygodnie. Czasami jest to naprawdę trudne, ponieważ Roger dużo mówi. To jest pozytywne, ale on uważa, że każdy jest geniuszem jak on i potrafi te wszystkie zagrania.