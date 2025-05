Pogodowy armagedon 1 maja. Pilne spotkanie, zmagania odwołane

Już w środę aura była w Turcji wyjątkowo niekorzystna. Bardzo wymagający, czwarty etap rywalizacji z Marmaris do Akyaki ostatecznie udało się przeprowadzić. W chłodzie i strugach padającego deszczu wygrał go Wout Poels (Astana-XDS). Aż 13 zawodników nie zdołało jednak dojechać do mety, w tym dwóch kolarzy drużyny Mazowsze Serce Polski. Jej szef, Dariusz Banaszek informował w mediach społecznościowych, że niektórzy z zawodników doznali wręcz hipotermii.

Fatalna pogoda, rywalizacja odwołana

Dzień później sytuacja okazała się jeszcze gorsza. Na starcie, w Marmaris mocno padało, a prognozy na cały etap były wyjątkowo niekorzystne. Zawodnicy nie palili się do jazdy i zwrócili się do organizatorów z prośbą o choćby częściową neutralizację rywalizacji. Początkowo tak właśnie postąpiono - zneutralizowanych miało zostać pierwsze 70 (ze 151) kilometrów rywalizacji, a dodatkowo czasy do klasyfikacji generalnej miały być liczone już 3 kilometry przed finiszem, by uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.