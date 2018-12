Elina Switolina: Szukam kolejnego wyzwania. Wideo

"Szukam kolejnego wyzwania. Wielki Szlem, numer jeden na świecie, to są moje główne cele" - powiedziała ukraińska tenisistka Elina Switolina. "To sprawia, że codziennie chodzę na siłownię, na kort i daję z siebie wszystko. To się liczy" - dodała. "Ona chce być coraz lepsza i widzę, że to dopiero początek tej niesamowitej podróży. W imię miłości i radości. To jest prawdziwe życie" - podkreślił brat tenisistki Julian.

"Ten tytuł (WTA Finals w Singapurze - przyp. red.) jest zdecydowanie wyjątkowy ponieważ mam czas, żeby zdać sobie sprawę z tego, czego dokonałam. Zwycięstwo w Singapurze przyniosło wiele emocji i dodało mi pewności siebie. To miłe uczucie" - zaznaczyła Switolina.

Rok 2018 był dla 24-letniej Ukrainki wyjątkowy. Po raz pierwszy w karierze zakończyła sezon w pierwszej piątce światowego rankingu. Switolina zdobyła cztery tytuły WTA (Brisbane, Dubaj, Rzym i Singapur).