Wychodzi na jaw, jaki naprawdę jest Wiktorowski. Osaka nie zamierzała tego ukrywać

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka współpracują od niedawna, ale już zdążyli osiągnąć sukces, jakim było dotarcie do finału turnieju WTA 1000 w Montrealu. Tenisistka pod okiem byłego trenera Igi Świątek dobrze radzi sobie także podczas US Open, gdzie po raz pierwszy od czterech lat dotarła już do trzeciej rundy. A podczas konferencji prasowej opowiedziała, jaki naprawdę jest jej nowy szkoleniowiec.

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka
Tomasz Wiktorowski i Naomi OsakaFOTO OLIMPIK / NurPhotoAFP

Naomi Osaka po nieudanym dla niej Wimbledonie, z którego odpadła po porażce w trzeciej rundzie i równie słabym występie w Waszyngtonie, ogłosiła zakończenie współpracy z Patrickiem Mouratoglou. Francuskiego trenera, który prowadził japońską tenisistkę przez 11 miesięcy, zastąpił Tomasz Wiktorowski, czyli były szkoleniowiec Igi Świątek.

Wiktorowski dołączył do Osaki w Montrealu, już po pierwszym meczu turnieju WTA 1000. Debiut w roli trenera 27-latki zaliczył podczas meczu drugiej rundy z Ludmiłą Samsonową. Rosjanka musiała uznać wyższość czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej, ta później pokonała jeszcze Jelenę Ostapenko, Anastasiję Sevastovą, Elinę Switolinę i Clarę Tauson. Mało brakowało, a pierwszy turniej pod wodzą nowego trenera zwieńczyłaby wywalczeniem tytułu - w finale pokonała ją jednak Victoria Mboko.

Osaka odpuściła "tysięcznik" w Cincinnati, chcąc skupić się na regeneracji i przygotowaniach do wielkoszlemowego US Open. Dwukrotnie triumfowała w tym turnieju (w 2018 i 2020 roku), ale od czterech lat nie doszła w Nowym Jorku dalej, niż do trzeciej rundy. Teraz bardzo liczy na przełamanie.

Kamil Majchrzak
US Open

    Japonka turniej zaczęła od pokonania Greet Minnen, w czwartek z kolei pewnie ograła Hailey Baptiste. Oddała Amerykance tylko cztery gemy i po raz pierwszy od 2021 roku zameldowała się w trzeciej rundzie singlowego US Open. A podczas konferencji prasowej dała do zrozumienia, że robiła wszystko, by dobrze przygotować się do tego turnieju.

    "Zdaję sobie sprawę, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Trenowałam bardzo ciężko. Jak się uda, to się uda" - powiedziała cytowana przez Polską Agencję Prasową.

    Podczas spotkania z dziennikarzami nie zabrakło też tematu współpracy z Wiktorowskim. Osaka przyznała, że dopiero po pewnym czasie dostrzegła, jaki naprawdę jest polski trener. Ba - wcześniej odnosiła wrażenie, że ten jest... groźny.

    Szczerze mówiąc, nie znałam go, myślałam, że jest bardzo groźny, bo jest bardzo wysoki i się nie uśmiecha
    wyznała.

    Mistrzyni wielkoszlemowa podkreśliła, że dzięki pracy z Wiktorowskim szybko zauważyła, że ten często się uśmiecha. "Ma bardzo przyjazny uśmiech i jest on bardzo miły" - dodała.

    Jak widać, Osaka u boku Polaka czuje się komfortowo. Co więcej, w jej grze widać już efekty pracy z byłym szkoleniowcem Igi Świątek, co sama tenisistka przyznała podczas wspomnianej konferencji. Trener miał ją zachęcać do skupienia się na precyzji uderzeń, a nie na "zdobywaniu punktów przez większość czasu". Z jej słów wynika, że robi szybkie postępy.

    Japonka w trzeciej rundzie US Open zmierzy się z Darią Kasatkiną. Jeśli ją pokona, o ćwierćfinał zagra z Coco Gauff lub Magdaleną Fręch.

    Iga Świątek i Aryna Sabalenka
    Iga Świątek

    Mężczyzna w średnim wieku o siwych włosach i brodzie siedzi za stołem, ubrany w koszulkę w odcieniach zieleni, tło rozmyte z ciemnym banerem.
    Tomasz WiktorowskiFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
    Tenisistka w czarnym stroju przygotowuje się do uderzenia piłki na profesjonalnym korcie, w tle widoczni są sędziowie oraz tablica turnieju US Open.
    Naomi Osaka podczas miksta na US OpenSELCUK ACARAFP
    Tenisistka w czerwonej sukience wykonuje zamach rakietą podczas meczu na kortach, w tle rozmazana publiczność siedząca na trybunach.
    Naomi Osaka, US Open 2025MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP

