Głośno po wybuchu Ostapenko na US Open, Naomi Osaka reaguje. "Będę szczera"

Tomasz Chabiniak

Po meczu Jeleny Ostapenko z Taylor Townsend na US Open między zawodniczkami doszło do ostrej wymiany zdań. Wypowiedzi Łotyszki wzbudziły debatę publiczną i zarzuty o podtekst rasistowski, jednak sama zainteresowana stanowczo odrzuciła takie oskarżenia. Swoje zdanie na temat sytuacji wyraziły również Naomi Osaka oraz Coco Gauff. - To było okropne - skomentowała pierwsza z nich.

Naomi Osaka, Taylor Townsend i Jelena Ostapenko
Naomi Osaka, Taylor Townsend i Jelena OstapenkoClive BrunskillAFP

Nie milkną echa zachowania Jeleny Ostapenko z US Open. Przypomnijmy, że w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu Łotyszka przegrała z Taylor Townsend 5:7, 1:6 i pożegnała się z singlowym turniejem w Nowym Jorku już na etapie drugiej rundy. Kilka sekund po ostatniej wymianie, przy okazji tradycyjnego podania rąk przy siatce, doszło do spięcia.

Tenisistka urodzona w Rydze była wściekła na Amerykankę, że ta nie wykonała gestu przepraszającego po wygraniu jednej z piłek przy stanie 5:5 w pierwszym secie. Jak widać, była pamiętliwa. Między zawodniczkami wywiązała się sprzeczka. Townsend za chwilę jako zwyciężczyni meczu udzieliła wywiadu na korcie, w którym ujawniła, co usłyszała od przeciwniczki.

- Powiedziała mi, że nie mam klasy i wykształcenia oraz że zobaczę, co się stanie, jeśli spotkamy się poza USA. Odpowiedziałam, że czekam na to - powiedziała tenisistka z Chicago.

Szybko w sieci pojawiły się zarzuty o rzekomy rasizm. Ostapenko szybko na relacji instagramowej napisała, że nigdy w swoim życiu nie dyskryminowała nikogo ze względu na kolor skóry. Debata z kortu przeniosła się do mediów tradycyjnych i społecznościowych. Trudno uniknąć tego tematu także na konferencjach prasowych.

Ostapenko zarzuciła Townsend brak klasy. Osaka i Gauff komentują

Do sprawy odniosła się Naomi Osaka. - To jedna z najgorszych rzeczy, jakie można powiedzieć czarnoskóremu tenisiście w sporcie, w którym dominują biali. Myślę, że to nieodpowiedni moment i że to najgorsza osoba, jakiej mogła to powiedzieć. I nie wiem, czy ona (Ostapenko - red.) zna historię tego (rasizmu - red.) w Ameryce. Wiem, że już nigdy w życiu tego nie powie, ale to było okropne. Znam Taylor, wiem, jak ciężko pracowała i wiem, jak jest inteligentna, więc jest daleka od bycia niewykształconą czy czegoś w tym rodzaju - powiedziała w sali prasowej.

Przyznała jednak, że to nie pierwszy słowny wybryk "Penko". Uśmiechnęła się, gdy to mówiła.

Jeśli pytasz mnie o historię Ostapenko, to nie sądzę, żeby to była najbardziej szalona rzecz, jaką powiedziała. Będę szczera
Naomi Osaka

Komentarz padł również ze strony Coco Gauff. - To była gorączka chwili. Jelena prawdopodobnie przeżywała emocje po przegranej. Myślę, że nie powinno się tego mówić, niezależnie od tego, jak się czujesz - zaznaczyła. Zna Townsend osobiście i nie chce, by jako nowa postać na wysokich szczeblach touru została zapamiętana z tej utarczki słownej.

- Jest matką, wspaniałą przyjaciółką, utalentowaną tenisistką i dobrą osobą. Mam nadzieję, że po tym turnieju ludzie przyjrzą się jej bliżej i poznają ją lepiej - zakończyła.

W trzeciej rundzie singla Townsend zagra z Mirrą Andriejewą. Z kolei w czwartek Ostapenko pożegnała się także z turniejem deblowym.

Osaka w finale turnieju WTA 1000. Czekała na to trzy lata. WIDEOAssociated Press© 2025 Associated Press

