Nie minął nawet rok, Fissette czuł żal. I znów ludzie przeczytali na Instagramie

Tuż po zakończeniu zeszłorocznego US Open Naomi Osaka poinfomowała nagle na Instagramie, że kończy współpracę z Wimem Fissettem. I ze słów Belga wynikało, że nie była to jego decyzja. Długo jednak nie żałował, szybko znalazł nowy angaż, trafił do teamu Igi Świątek. Z Polką zaś dwa tygodnie temu świętował tytuł na Wimbledonie. Japonka w jego miejsce wybrała słynnego Patricka Mouratoglou, przez lata trenera Sereny Williams. Nie wytrzymali razem nawet 11 miesięcy, Osaka poinformowała o rozstaniu z Francuzem w ten sam sposób.