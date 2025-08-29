Partner merytoryczny: Eleven Sports

Decydująca batalia między Świątek a Sabalenką. Całkowity zwrot akcji, kluczowe tygodnie

Damian Okła

US Open powoli się rozkręca i z dnia na dzień emocje będą rosły. Co najważniejsze Polacy na kortach w Nowym Jorku spisują się jak na razie świetnie. W czwartkowe popołudnie do III rundy awansowała również Iga Świątek. Polka walczy nie tylko o triumf w ostatnim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym, ale również o powrót na szczyt w rankingu WTA. Zdaniem Johnna McEnroe'a zawody w Stanach będą pod tym względem decydujące.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka
Iga Świątek i Aryna SabalenkaAlfredo Falcone/LaPresse/ShutterEast News

Do połowy 2025 roku sezon tenisowy nie układał się Idze Świątek tak, jakby życzyła sobie tego sama tenisistka, czy jej kibice. Mistrzyni musiała długo czekać na swoje kolejne zwycięstwo w turnieju, a niektóre występy były słabsze niż się spodziewano. Przełamanie przyszło w rewelacyjnym momencie, bo Świątek dość nieoczekiwania okazała się najlepszą tenisistką podczas tegorocznego Wimbledonu. Był to jej pierwszy triumf w karierze na kortach w Londynie.

Kolejnym celem tenisistki jest US Open. W tzw. "międzyczasie" Polka rozegrała turniej w Cincinnati, gdzie podobnie jak na Wimbledonie, nie miała sobie równych i sięgnęła po trofeum. To jedynie rozbudziło nadzieje fanów przed trwającym już US Open, bo Świątek ponownie zaczęła prezentować tenis na swoim najwyższym poziomie.

    US Open zadecyduje o rankingu WTA? Ekspert mówi wprost

    Za reprezentantką Polski są już dwa mecze w Nowym Jorku. W pierwszym pojedynku Świątek gładko rozprawiła się Emilianą Arango, a nieco więcej problemów sprawiła jej Holenderka Suzan Lames. Najważniejsze, że Polka pokonała obie zawodniczki i może skupiać się na kolejnej rywalce. Bo "w tle" US Open toczy się również walka o miejsca w rankingu WTA.

      Obecnie numerem jeden jest Aryna Sabalenka, na drugiej pozycji Coco Gauff, a trzecia jest Świątek. Jednak za sprawą turnieju w Stanach Zjednoczonych może dojść do sporych roszad w rankingu, o czym w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" powiedział były tenisista, John McEnroe. "US Open w dużej mierze rozstrzygnie, kto będzie numerem jeden. Coco wygrała Roland Garros, Iga Wimbledon, Aryna wciąż jest liderką rankingu" - wyliczał Amerykanin.

      McEnroe zauważył, że za sprawą dużo lepszej postawy Świątek, sytuacja w kobiecym tenisie całkowicie się zmieniła. "Są też inne, które mogą wejść i namieszać. Nie powiem: na pewno Iga to wygra. Ale jedno jest jasne: w dwa miesiące kompletnie odwróciła sytuację. I wróciła tam, gdzie jej miejsce" - ocenił były lider rankingu ATP.

      Jakub Nowak: Wyjazd z kadrą na MŚ to coś, o czym zawsze marzyłem i do czego dążyłem. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Tenisistka w białym stroju podczas dynamicznego zamachu rakietą, skupiona na żółtej piłce tenisowej na tle niebieskiego kortu.
      Iga Świątek w trakcie US Open 2025TIMOTHY A. CLARYAFP
      Tenisistka w sportowym stroju stoi na korcie, trzyma rakietę w jednej dłoni i unosi drugą dłoń w geście pożegnania lub podziękowania. Wyraz twarzy zawodniczki wskazuje na skupienie i lekkie zmęczenie po meczu.
      Aryna Sabalenka rywalizowała z Poliną Kudiermietową o awans do trzeciej rundy US OpenCHARLY TRIBALLEAU AFP

