Świątek musiała czekać, Wiktorowski siedział przy korcie. Nagły zwrot w Montrealu

Przylot Tomasza Wiktorowskiego do Montrealu był w ostatnich godzinach jednym z większych wydarzeń w świecie kobiecego tenisa. Dość nieoczekiwanie w niedzielę wieczorem polskiego czasu, Naomi Osaka oznajmiła, że rezygnuje ze współpracy z Patrickiem Mouratoglou - trenerem z głośnym nazwiskiem, bo przez lata opiekującym się Sereną Williams w czasach jej największej świetności.

A już we wtorek w Polsce dziennikarze serwisu Polski Tenis poinformowali, że do Kanady wyleciał Tomasza Wiktorowski , który po zakończeniu współpracy z Igą Świątek wczesną jesienią zeszłego roku odpoczywał od tenisa. Przynajmniej w pracy na korcie, bo komentował turnieje w telewizji.

We wtorek wieczorem Wiktorowski przeprowadził już pierwsze zajęcia na korcie, w ich trakcie odbyła się nawet gierka treningowa z Anastazją Pawluczenkową. A w środę po godz. 11 lokalnego czasu była liderka światowego rankingu wyszła już do boju z inną Rosjanką - Ludmiłą Samsonową. Wiktorowski usiadł na trybunach, kamery pokazały go po trzecim gemie, a pierwszym wygranym przez Naomi w meczu. Japonka spojrzała w jego kierunku, delikatnie się uśmiechnęła. Były opiekun Igi Świątek był zaś bardzo skupiony.