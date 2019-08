Kamil Majchrzak awansował do trzeciej, decydującej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku (pula nagród 57,2 mln dolarów). Polski tenisista wygrał z doświadczonym Hiszpanem Tommym Robredo 6:3, 6:4.

Pojedynek trwał niespełna półtorej godziny, a Polak zakończył spotkanie przy czwartej piłce meczowej.

23-letni Majchrzak w rankingu ATP zajmuje 94. miejsce i w kwalifikacjach rozstawiony jest z numerem czwartym. 37-letni Robredo plasuje się na światowej liście na 184. pozycji.

W pojedynku decydującym o awansie do turnieju głównego Polak zmierzy się z Białorusinem Ilją Iwaszką, który kilkadziesiąt minut po meczu Majchrzaka z Robredo zakończył zwycięsko swój pojedynek z Belgiem Rubenem Bemelmansem - 6:4, 6:3.

W trzeciej rundzie kwalifikacji pań wystąpi natomiast Magdalena Fręch, która zagra z Hiszpanką Paulą Badosą.

W pierwszej rundzie eliminacji odpadła Katarzyna Kawa.

Udział w turnieju głównym (początek w poniedziałek) mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

W czwartek odbyło się losowanie drabinki. Linette trafiła w 1. rundzie na Australijkę Astrę Sharmę, Świątek na Serbkę Ivanę Jorović, a rywalem Hurkacza będzie doświadczony Francuz Jeremy Chardy.

Tytułów w singlu bronią Japonka Naomi Osaka (może być rywalką Linette w drugiej rundzie) oraz Serb Novak Djoković.

Wynik 2. rundy kwalifikacji US Open:

Kamil Majchrzak (Polska, 4) - Tommy Robredo (Hiszpania) 6:3, 6:4