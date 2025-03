Świątek gotowa, a tu takie kuriozum. Mecz opóźniony. To nie powinno się zdarzyć

Pierwszy mecz Igi Świątek w Miami nieco się opóźnił. Powodem było to, co wyszło na jaw podczas rozgrzewki. Caroline Garcia po kilku odbitych piłkach zauważyła, że coś jest nie tak z jej rakietą. Od razu pobiegła do sędzi, aby zgłosić problem. Komentująca to spotkanie Paula Kania-Choduń oceniła to jako sytuację, jaka nie powinna mieć miejsca w turnieju o takiej randze, jak WTA Miami.