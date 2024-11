Sabalenka szczera po starciu z Paolini. Słowa, których nikt pewnie się nie spodziewał

Sabalenka: mam nadzieję, że zyskam w Rijadzie jeszcze więcej fanów

"Cały mecz był bardzo trudny. To świetna rywalka, nałożyła wielką presję, świetnie się poruszyła. Jestem bardzo szczęśliwa z powodu dzisiejszego zwycięstwa. Tak, drugi set był dość skomplikowany. Prawdę mówiąc starałam się pozostać agresywna, pokazać jej, że będę walczyła o ten set, choćby nie wiem co. Tak naprawdę, w połowie drugiego seta myślałam już o trzecim. Wtedy pomyślałam: poczekaj, jeszcze do niego nie doszło. Postawiłam na walkę, chciałam zobaczyć, co się wydarzy. Ostatecznie byłam w stanie wygrać" - powiedziała uradowana Sabalenka. Białorusinka wykorzystała też szansę do podziękowania swoim współpracownikom.