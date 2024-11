Sabalenka wypuściła prowadzenie z rąk. Zaskakująca końcówka meczu z Paolini

W drugim poniedziałkowym meczu gry pojedynczej doszło do starcia triumfatorek swoich spotkań z pierwszej serii gier. Aryna Sabalenka zmierzyła się z Jasmine Paolini. Co ciekawe, bilans tenisistki z Mińska przeciwko Włoszce z polskimi korzeniami nie był dotychczas zbyt imponujący. Wynosił on 2-2. Ostatni mecz rozegrały przed rokiem w Pekinie i wówczas lepsza okazała się Aryna. Sezon wcześniej Białorusinka przekonała się jednak o niezwykłej waleczności reprezentantki Italii. Chociaż Paolini przegrała pierwszego seta, to potrafiła odrobić stratę i niespodziewanie pokonała rywalkę 2:6, 6:3, 6:3.

