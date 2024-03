Rublow szykuje się na igrzyska. Jasna deklaracja

Klątwa ćwierćfinałów Rublowa

Gdy spojrzymy bowiem na historię występów 26-latka w tych najważniejszych imprezach, to zobaczymy, że nigdy nie dotarła dalej niż do ćwierćfinału. Na tej fazie turnieju zatrzymywał się w swojej karierze w Wielkich Szlemach aż dziesięć razy. Nigdy w swojej indywidualnej karierze nie wygrał takiego pojedynku w Wielkim Szlemie. To wydaje się wręcz nieprawdopodobne, bo mówimy o zawodniku, który obecnie plasuje się na szóstej pozycji w rankingu ATP, więc śmiało można nazywać go jednym z najlepszych.

Rublow liczy na kolejny złoty medal igrzysk olimpijskich

Gdy spojrzymy na historię występów Rublowa na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa. Nie są one wybitne, ale oczywiście dotarł on tam do ćwierćfinału. Zrobił to dwa razy. Najpierw w 2020 roku, a później w 2022 roku. Poza tymi dwoma występami ledwie raz wygrał mecz pierwszej rundy. Z pewnością więc trudno traktować go, jako głównego z faworytów turnieju olimpijskiego.