Chwile grozy Igi Świątek, sztab musiał reagować. WTA wywołane do tablicy

Iga Świątek zapytana o przykry incydent z Miami. Jasne stanowisko Polki

Spore emocje towarzyszyły konferencji prasowej przed pierwszym spotkaniem Polki w Stuttgarcie. Jedno z pytań do niej kierowanych dotyczyło nieprzyjemnego incydentu, do jakiego doszło w Miami.

Na trybunach kortu, zasiadł wówczas mężczyzna, znany w sieci pod pseudonimem "DzonnyBravo". Nie miał on jednak zamiaru wspierać Polki, a wręcz przeciwnie. Zaczął nękać tenisistkę, zadając jej pytania dotyczące jej życia prywatnego. "Ej Iga, zadzwoń do mamy. Ej Iga, kiedy pogodzisz się z matką? (...) Daria biegnie z wodą, jak wytresowany piesek" - można usłyszeć na nagraniu, które krążyło w mediach społecznościowych. Polkę zapytano, co wówczas czuła i co może zrobić WTA, aby zapewnić zawodniczkom lepszą ochronę.