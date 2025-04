Klamka zapadła, Serena Williams ogłasza. "Wystarczy"

Serena Williams o cenie, jaką przyszło jej zapłacić za sukcesy w życiu zawodowym. Podjęła trudną decyzję

"Dużo mnie to kosztowało. Teraz też jestem tu bez moich dzieci, a to dla mnie duży koszt. Uwielbiam być z nimi, a one uwielbiają być ze mną. Każdy wybór wiąże się z kompromisem. (...) Kosztowało mnie to czas spędzony z rodziną. Relacje. Były to ciężkie decyzje, które musisz podjąć i zdecydować, czy warto" - przyznała podczas eventu w Los Angeles, cytowana przez portal "TennisUpToDate.com".