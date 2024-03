Wydawało się, że po sensacyjnej porażce z Jekatieriną Aleksandrową w 1/8 finału w Miami Open Iga Świątek dość szybko opuści Florydę i wróci do Europy, by w spokoju przygotować się do następnych zawodowych wyzwań . Za dwa tygodnie czeka ją mecz Polski ze Szwajcarią w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King (12-13 kwietnia), a potem turniej WTA 500 w Stuttgarcie (13-21 kwietnia) oraz rywalizacja w Madrycie (23 kwietnia - 5 maja). Reklama

Zapowiada się zatem intensywnie. Zapewne z tego powodu sztab szkoleniowy i sama tenisistka uznali, że zamiast szybkiego powrotu do treningów Idze przyda się trochę więcej czasu na regenerację , i to najlepiej w ciepłym klimacie, właśnie w Stanach Zjednoczonych. Według Bartosza Ignacika z CANAL+ Sport na miejscu ze Świątek została jej psycholog, Daria Abramowicz.

Wrócił do Polski Maciej Ryszczuk, Tomasz Wiktorowski, Tomek Moczek, Daria z Igą zostały tutaj, by odpocząć, zregenerować się mentalnie po tych dwóch ostatnich występach w Indian Wells i Miami. Na święta Iga będzie już w Warszawie ~ - zapewnił dziennikarz.

Wieści te niejako potwierdziła sama liderka rankingu WTA, która w mediach społecznościowych udostępniła kilka ujęć, na których uwieczniła wypoczynek na Florydzie. Są zdjęcia m.in. z plaży oraz z restauracji serwującej homary. "Miami to świetne miejsce i uwielbiam tu być. Parę dni resetu i ładowania baterii i pora wracać do pracy. Mam co robić. Ach i jeszcze jedno... Wesołych Świąt!" - napisała.

Na tym Świątek nie poprzestała. Nagle opublikowała następny wpis, w którym podzieliła się z fanami pewną niespodzianką. Zapowiadała ją już jakiś czas temu, ale sprawa nieco przycichła, więc powrót do tematu akurat teraz może być zaskoczeniem. Reklama

Najnowszy wpis Igi Świątek. Ogłasza konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Jakie zasady udziału?

Poza kortem Iga Świątek angażuje się w różne akcje społeczne. Na przykład od pewnego czasu cyklicznie publikuje wpisy i relacje promujące czytelnictwo. Pokazuje, jakie książki wybiera ona sama, krótko omawia ich fabułę i zachęca do sięgnięcia po lektury. Ogłosiła nawet "reading challenge", w ramach którego założyła sobie przeczytanie dwunastu książek w ciągu roku. Z tej okazji przygotowałą dla internautów niespodziankę - konkurs z nagrodami.

Nie miałam za wiele czasu na powrót do mojej obietnicy, ale jestem... Przeczytałam 12 książek w moim wyzwaniu i z tego co widziałam – zachęciłam też wielu z Was do czytania więcej. Na zakończenie tej przygody i kibicując Waszym planom czytelniczym mam niespodziankę. Oto jest szybki konkurs ~ - rozpoczęła wpis na Instagramie.

Zasady są proste. Do końca kwietnia tenisistka wybierze dziesięciu obserwatorów jej profilu w mediach społecznościowych, którzy - inspirując się jej czytelniczą akcją - "opublikowały lub opublikują na Instagramie kreatywne materiały promujące akcję i zachęcające innych do tego, aby do niej dołączyli i przeczytali 12 książek w roku". Wpisy biorące udział w konkursie należy oznaczać specjalnymi hasztagami tak, by Iga mogła do nich dotrzeć.

Laureaci mogą spodziewać się wiadomości od Świątek. W taki sposób ustalone zostaną szczegóły wysyłki nagród. Tenisistka przewiduje rozdać upominki od jej partnerów oraz pięć zestawów ważnych dla niej książek z "personalną dedykacją". O jakie tytuły chodzi? To na razie pozostaje tajemnicą. "Mam nadzieję, że ta niespodzianka będzie fajną motywacją do tego, żeby czytać, czytać, czytać. A dla mnie paliwem do tego, żeby dalej dzielić się tym, co czytam ja. Enjoy" - podsumowała Iga. Reklama

