Rosjanin zdębiał, mecz przerwany. Rywal odmówił gry i zaczął obrażać sędziego

Stefanos Tsitsipas pożegnał się z turniejem ATP 1000 w Szanghaju w bardzo nieelegancki sposób. W boju o ćwierćfinał uległ Rosjaninowi Daniiłowi Miedwiediewowi 6:7, 3:6. Publika zapamięta to spotkanie głównie z powodu incydentu, do jakiego doszło na początku drugiego seta. Grek stracił punkt za zbyt późny serwis i nie był w stanie zdusić w sobie irytacji. Przerwał mecz, podszedł do arbitra i wdał się z nim w awanturę. Mikrofony wyłapały każde słowo.