Gwiazdor rzucał obelgami w stronę sędziego. Teraz wydał oświadczenie

Do całego zdarzenia doszło po spotkaniu 17. gracza rankingu ATP z Romanem Safiullinem w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Zacięty pojedynek padł łupem Rosjanina, który zwyciężył 5:7, 7:5, 7:6 (7-5).

Tenis. Frances Tiafoe nie wytrzymał po sytuacji w tie-breaku

Wybuch Tiafoe miał związek z sytuacją w tie-breaku decydującego seta. Przy stanie 5-5 tenisista z Hyattsville został ukarany za przekroczenie czasu. Dwukrotny półfinalista wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku twierdził, że podrzucił piłkę do serwisu, ale Pinoargote nie uznał, iż to był prawidłowy podrzut pozwalający rozpocząć grę.