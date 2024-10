Hurkacz ma problemy. Wie, co go czeka. Oficjalny komunikat odłożono na później

Z uwagi na trwający turniej ATP 1000 w Szanghaju światowy ranking tenisistów zostanie opublikowany dopiero za tydzień. Już wiadomo, że Hubert Hurkacz wypadnie poza czołową "10" . To efekt przedłużającej się absencji wrocławianina spowodowanej żmudną rehabilitacją po kontuzji stawu kolanowego.

Nieobecność w Szanghaju kosztowała Polaka 1000 rankingowych punktów, ponieważ to on miał bronić tytułu sprzed roku. Strata może się okazać kosztowna na finiszu sezonu. Hurkacz wciąż zachowuje szanse na udział w ATP Finals, ale z każdym tygodniem stają się one coraz bardziej iluzoryczne.